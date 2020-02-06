Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Üç Kağıtçı", "Kapılar" ve "Keşanlı Ali Destanı" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Orhan Kemal'in yazdığı, Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı"nın dekorunu Murat Gülmez, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç, ışık tasarımını Sinan Mahçup üstleniyor.

Ali Volkan Çetinkaya, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan ve Serdar Seçkin'in de aralarında bulunduğu oyuncuların rol aldığı müzikli ve danslı komedide, gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtıp karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 8 Şubat Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

- Kapılar

Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in Türkçeye çevirdiği ve yönettiği "Kapılar"ın dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yapıyor.

Nazlı Ceren Argon ve Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli şekilde izleyiciye aktarılıyor. Oyun, bugün, yarın ve 8 Şubat Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.