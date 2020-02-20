Bursa'da kültür sanat

Mehmet Akif'i Emre Nurettin Örük'ün canlandırdığı oyunda, şairin hayatı ve dönemin Anadolu'su, müzikler ve tasavvuf unsurları eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını ise Sinan Mahçup yapıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 22 Şubat Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında bulunduğu oyuncuların rol aldığı ve Osmanlı döneminden kesitlerin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin, ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 22 Şubat saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

- "Boyacı"

Bursa Şehir Tiyatrosu da "Boyacı" oyununu sahneleyecek.

Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Murat Liman'ın yönettiği iki perdelik komedi oyununun dekor tasarımı Murat Şimşek, ışık tasarımı ise Serdar Solum ve Ferdi Buna tarafından gerçekleştiriliyor.

Mehmet Ali Açıl, Sergen Bölük ve Volkan Yıldız'ın aralarında olduğu 11 kişinin rol aldığı oyunda, bir doktor muayenehanesine boya yapmak üzere gelen ama eşinin de teşvikiyle doktorun yerine geçen boyacı Kadir'in, sonrasında buraya gelen toplumun çeşitli katmanlarından kişilerle yaşadığı keyifli olaylar izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 22 Şubat'ta ise 14.00'te izlenebilecek.

