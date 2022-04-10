YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi

Bursa'da kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi

10.04.2022 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi

Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen işletmelere baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi ile Kuruçeşme Mahallesi'ndeki iki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu yerlere yapılan baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı.

Masada bulunan oyun kağıtlarına el koyan polis ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen kişilere 12 bin 733 lira para cezası uyguladı.

İş yeri sorumluları M.Ş. ile H.E. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca M.Ş'nin "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan arandığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursalı hayali, Hacivat ve Karagöz'ün çenesini hareket ettiren yöntem geliştirdiBursalı hayali, Hacivat ve Karagöz'ün çenesini hareket ettiren yöntem geliştirdi
Soma’da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralıSoma’da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı
Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef olduKars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazar

İmsak
04:59
Sabah
06:27
Öğle
13:10
İkindi
16:49
Akşam
19:43
Yatsı
21:06
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.