YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bursa'da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

03.10.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bursa'da kundaklama sonucu bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Aslan Sokak'ta, Abdullah Ahmet Daraç'a ait park halindeki otomobilde sabaha karşı yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası bölgeye gelen trafik ekipleri, kundaklama ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, elindeki yanıcı maddeyi otomobilin arka kısmına döküp tutuşturduğu, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...
Gece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldıGece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldı
Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendiBursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:58
İkindi
16:14
Akşam
18:51
Yatsı
20:09
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.