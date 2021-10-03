Bursa'da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bursa'da kundaklama sonucu bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Aslan Sokak'ta, Abdullah Ahmet Daraç'a ait park halindeki otomobilde sabaha karşı yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası bölgeye gelen trafik ekipleri, kundaklama ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, elindeki yanıcı maddeyi otomobilin arka kısmına döküp tutuşturduğu, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

