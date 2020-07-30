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Bursa’da kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı

BURSA HABERLERİ  | 30.07.2020 13:06 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurbanlık dana kaçınca, amansız takip de başladı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurbanlık dana kaçınca, amansız takip de başladı. Dana kaçtı, onlar kovaladı. Kovalamaca saniye saniye kayıt altına alındı.
Kurbanlık bir dananın kaçması üzerine Mustafakemalpaşa Belediyesi hayvan barınağı ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin uyuşturarak yakalamaya çalıştığı dana, iğne atılmasına rağmen uzun süre kaçtı. Direnen danayı yakalamaya çalışan ekipler, zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Kovalamacadan yorulan ve uyuşturucunun da etkisi ile bitkin düşen hayvan, sonunda yakalanarak araçla götürüldü.

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