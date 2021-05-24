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Bursa'da kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyor

24.05.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karacabey Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek: - "Yaklaşık 3 bin 500 dekarlık ekili ve dikili alanın zarar gördüğünü belirledik. Bu alanlarda genellikle sebze ve tahıl ekili"

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen cuma kuvvetli sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu zarar gören ekili arazilerde tespit çalışması başlatıldı.

Karacabey Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırsal mahalleler Yeşildere, Dağkadı ve Tophisar'da yaklaşık 6 bin dekar alanda su baskınları yaşandığını bildirdi.

Aytek, "Yaklaşık 3 bin 500 dekarlık ekili ve dikili alanın zarar gördüğünü belirledik. Bu alanlarda genellikle sebze ve tahıl ekili. Bunlar ağırlıklı olarak da domates, biber, karpuz, mısır ve buğdaydan oluşuyor." dedi.

Ekiplerin sahada çalışmayı sürdürdüğünü aktaran Aytek, zarar tespitini 5-6 günde sonuçlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- İçme suyu hatlarında oluşan hasarlar onarıldı

Olayın ardından ev ve iş yerleri ile altyapı içme suyu hatlarındaki ağır tahribat, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile Ulaşım Dairesi Başkanlığının yanı sıra Karacabey Belediyesinin yoğun çalışmalarıyla giderildi.

Şahmelek, Yeşildere, Dağkadı, Okçular ve Kurşunlu mahallelerinde taşkın sonrası hasar gören kaptaj ve isale hattının onarımları BUSKİ ekiplerince gerçekleştirilerek bölgede yaşanması muhtemel su sorununun önüne geçildi. Bu kapsamda Kurşunlu'da 400, Şahmelek'te 150 metre isale hattı imalatları ile kaptaj ve hat onarımları yapılarak su temini sağlandı.

Ayrıca, Kurşunlu ve Malkara bölgesinde oluşan taşkın sonucu tıkanan menfez ve deşarj kanalları da BUSKİ ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

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