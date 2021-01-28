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Bursa'da kuzenini öldüren yerel gazete sahibine 20 yıl hapis cezası

28.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Bursa'da kuzenini öldüren yerel gazete sahibine 20 yıl hapis cezası

Bursa'da tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldüren yerel gazete ve internet sitesi sahibi 20 yıl hapse mahkum edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Ç, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve maktul Gökhan Ç'nin eşi Cennet Ç. ise salonda hazır bulundu.

Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin izlendiği duruşmada son savunmasını yapan Tolga Ç, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Öldürme kastıyla hareket etmediğini öne süren sanık, "Vurma gibi bir niyetim olsaydı araçtan ateş eder giderdim. Kalabalık olduğu için önce yere sıktım. Kendisine silahla ateş etmedim. Yaptığım iş nedeniyle tehdit aldığım için silahı hep arabada taşıyordum. Adaletinize güvenip takdiri mahkemeye bırakıyorum." dedi.

"Kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği sanığın cezasını haksız tahrik indirimiyle 18 yıla düşüren mahkeme heyeti, ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

- Olay

Kentte yayımlanan bir yerel gazete ile internet sitesinin sahibi olan Tolga Ç, yaklaşık 5 yıldır görüşmedikleri öğrenilen kuzeni Gökhan Ç. ile telefonda tartışmıştı. İkili, tartışmanın büyümesi üzerine 12 Mart 2019'da, buluşmak için Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokağı'na gelmiş, Tolga Ç. tabancayla Gökhan Ç'ye ateş etmişti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gökhan Ç, çevredekiler tarafından bir otomobille Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçan Tolga Ç. ise bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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