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Bursa'da lodos elektrik direğini ve ağacı devirdi

09.02.2021 05:59 | Son Güncelleme:
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Bursa'da lodos elektrik direğini ve ağacı devirdi

Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle elektrik direği ve ağaç devrildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde bulunan ağaç ve elektrik direği kuvvetli lodos nedeniyle devrilerek yola düştü.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla ağaç ve elektrik direği yoldan kaldırılırken yol tekrar trafiğe açıldı.

Elektrik direğindeki telleri de koparan çatı, caddeyi trafiğe kapadı.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı caddedeki çatı, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kaldırıldı.

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