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Bursa'da lodos hafif raylı sistem seferlerine de etkiledi

29.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da lodos hafif raylı sistem seferlerine de etkiledi

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle elektrik hatlarının bir bölümü zarar gören hafif raylı ulaşım sistemi seferlerinde aksama yaşandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği AŞ'den (BURULAŞ) yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren lodos yüzünden hafif raylı sistem BursaRay'ın Özlüce-Üniversite istasyonları arasında bulunan ve ulaşımı sağlayan elektrik tellerinde arıza oluştuğu bildirildi.

Arızanın giderilmesi için ekiplerin hızla çalıştığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu hattaki yolcular tahliye edilmişti. İstasyonlar arası ulaşım BURULAŞ'a ait otobüslerle sağlandı. Yaklaşık 50 dakikalık aksamanın ardından metro seferleri yeniden sağlandı." ifadelerine yer verildi.

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