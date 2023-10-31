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Bursa'da mağazada unutulan 300 bin liralık ziynet eşyasının bulunduğu çanta çalındı

31.10.2023 14:28 | Son Güncelleme:
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Yanındaki köpekle girdiği mağazada unutulan çantayı çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsız yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ayakkabı mağazasında unutulan ve içinde 300 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan kişi gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki mağazaya gelen Merve K. (34), ayakkabı denediği sırada çantasını yanına bıraktı. Merve K, dükkandan ayrıldıktan sonra çantasının yanında olmadığını fark etti. Çantasını bıraktığı yerde bulamayan kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağazadaki güvenlik kamerasının kayıtlarından, çantanın köpeğiyle dükkana giren Zeynep G. (23) tarafından çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan Zeynep G, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

Kamera kayıtlarında, Merve K'nin ayakkabı denerken çantayı unutup dükkandan ayrıldığı, peşinden gelen Zeynep G'nin ise yanına oturup içini kontrol ettiği çantayı çalarak uzaklaştığı görülüyor.

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Bursa Osmangazi güvenlik kamerası hırsızlık çanta

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