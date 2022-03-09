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Bursa'da meslek lisesi öğrencilerine teknik üniversite imkanı sağlanacak

09.03.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meslek lisesi öğrencilerine teknik üniversite imkanı sağlanacak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, meslek lisesi öğrencilerinin teknik becerilerini arttırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, BTÜ'nün Mimar Sinan yerleşkesinde imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim Protokolü ile meslek liselerinde görev yapan teknik öğretmenlere de destek verilecek.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, törende yaptığı konuşmada, protokolle meslek lisesi öğrencilerinin yeterliliklerinin arttırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Karademir, çalışmanın kalifiye eleman ihtiyacı bulunan alanlara hizmet verecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de Bursa'nın sanayi ve ticaretin kalbi olduğunu, mesleki eğitimle ilgili bütün paydaşların iç içe olacağı, bilgi ve deneyimlerden faydalanılacak çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

BTÜ'nün altyapısından faydalanmayı amaçladıklarını belirten Gür, "Üniversitelerimiz teknoloji üretiminde temel faktör olan, bilginin üretilmesi gibi bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu kuruluşların bilgi birikiminden ve teorik yapılanmalarından sanayi kesiminin faydalanmasının yanı sıra, meslek liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimiz ve alan öğretmenlerimizin de yararlanmalarını oldukça önemsiyoruz. " ifadesini kullandı.

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