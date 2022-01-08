Bursa'da metruk kulübede çıkan yangında 1 kişi öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde metruk bir kulübede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Davutkadı Mahallesi 2. Işık Sokak'taki kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangını söndüren ekipler, içeride bir kişinin bulunduğunu tespit etti.

Sabahattin Tanyeli'ye (60) ait olduğu belirlenen cenaze, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tanyeli'nin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kulübeyi kendisinin yaptırdığını belirten Sabahattin Tanyeli'nin ablası Sabriye Tanyeli, daha önce bölgede metruk bina olduğunu ve kardeşinin o binada yaşadığını anlattı.

Mahalle sakinlerinden Adem Susam ise bölgede daha önce de yangınların çıktığını söyledi.

