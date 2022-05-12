Bursa'da meyve ve sebze ihracatında başarılı firmalara ödül

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ile Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2021 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, UİB Konferans Salonu'ndaki törende, UYMSİB, platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 kategoride 110 firmaya ödül, 55 firmaya ihracata katkı sertifikası, UMSMİB de yine 4 kategoride 55 firmaya ödül, 26 firmaya ihracata katkı sertifikası verdi.

UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze sektörünün 2021 yılı ihracatının bir önceki seneye göre yüzde 13 artışla 3 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Yazgan, aynı dönemde UYMSİB'in dış satımının yüzde 9 artışla 159,5 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Kovid-19 salgınının etkilerinin devam ettiği 2021'de gıdaya talebin yine yüksek olduğuna işaret eden Yazgan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut pazarlarımızda ticaret hacmini artırmanın yanı sıra yeni pazarlarda da etkin olmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz kiraz, vişne, zeytin, incir, armut, domates, şeftali gibi ürünlerin dünya pazarlarında bilinirliğini artırmaya devam ediyoruz.

Bu yıl Ur-Ge projesi kapsamında kümede yer alan 12 firmanın tamamını kapsayan ve kümeyi temsil eden bir web sitesi oluşturuldu. Oluşturulan web sitesi ve kurumsal kimlik çalışmaları ile kümenin yurt dışına yönelik tanıtımının sağlanmasını hedefliyoruz. Üretimde verimliliğin ve katma değerin artırılması için üreticimizi bilinçlendirme, yeni pazarlara ulaşma ve ihracatımızı artırmak için de ihracatçımıza yol gösterme çalışmalarını 2022 yılında da aralıksız sürdüreceğiz."

UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu da 2021'de Türkiye geneli meyve ve sebze mamulleri ihracatının bir önceki yıla oranla, yüzde 20,6 artışla 2 milyar 28 milyon dolar olduğunu belirtti.

Kamiloğlu, aynı dönemde UMSMİB'in dış satımının yüzde 23,2 artarak 233,3 milyon dolara yükseldiği bilgisini paylaştı.

Firmalara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona eren törene, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir ile sektör temsilcileri katıldı.

