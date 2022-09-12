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Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

12.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi'nde F.V. idaresindeki 16 APU 271 plakalı minibüs, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen K.A. (16) yönetimindeki 16 ATV 152 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan K.A, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden ayrılan F.V'nin Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olduğu öğrenildi.

Hastanedeki tedavisi süren K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bursa'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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trafik kazası Bursa

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