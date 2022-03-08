YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir

Bursa'da misafir edilen Ukrayna Milli Takımı kafilesi Türkiye'ye müteşekkir

08.03.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'nın antrenörü Thachenko Vasly: - "Türk halkı ile aile ve kardeş olduk"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bursa'nın İnegöl ilçesinde misafir edilen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'nın antrenörü Thachenko Vasly, "Türk halkı ile aile ve kardeş olduk. Çok memnunuz." dedi.

İnegöl Belediyesi'nin Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin konaklayan Vasly, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki vatandaşların bir kısmının Avrupa'ya geçtiğini, bir kısmının ülkelerinde kaldığını söyledi.

"Orası bizim vatanımız, evimiz. Gerekirse gidebiliriz." diyen Vasly, şu ifadeleri kullandı:

"Ailelerimiz ile iletişim kuruyoruz. Burada bize internet sağlanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ukrayna'dan daha çok ilgi görüp destekleniyoruz, minnettarız. Türk halkı ile aile ve kardeş olduk. Çok memnunuz. Vatanımızın bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Ukrayna vatandaşları adına Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim."

Sporcu Skviriskyi Oleksi de "Antalya'da antrenman yaparken Ukrayna'da savaş olduğunu duyduk ve ailemizle iletişime geçtik. Ailelerimizle iletişime geçtiğimizde evimize bomba düştüğünü, artık evimizin olmadığını, ailelerimizin sınırda kamplarda olduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ülkelerine dönemeyen sporcuların ilçede misafir edildiğini dile getirerek, onları en güzel şekilde ağırladıklarını bildirdi.

Ukraynalı 16 sporcunun konakladığı bungalov evlerde, misafirlerin 3 öğün yemek, kişisel ve özel ihtiyaçları İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyorKüresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyorKovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
13:20
İkindi
16:34
Akşam
19:09
Yatsı
20:27
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adeta saatli bomba: Safra kesesi taşları ölümcül olabilir!

Adeta saatli bomba: Safra kesesi taşları ölümcül olabilir!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu görüntüden kurtulmanız çok kolay: Cayır cayır yağ yakıyor!

Bu görüntüden kurtulmanız çok kolay: Cayır cayır yağ yakıyor!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.