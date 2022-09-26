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Bursa'da motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı

26.09.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı

Bursa'da motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı.

Yıldız Tepe mevkisinde Pertev Birkan’a ait Kuzey 2018 adlı balıkçı teknesinde, motor arızası nedeniyle yangın çıktı.

Yangının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Teknede bulunan Pertev Birkan ve yanındakiler ekiplerce kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesine karşın bir bölümü yanan ve su alan tekne battı.

Bursa'da motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı

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