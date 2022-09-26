Bursa'da motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı.

Yıldız Tepe mevkisinde Pertev Birkan’a ait Kuzey 2018 adlı balıkçı teknesinde, motor arızası nedeniyle yangın çıktı.

Yangının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Teknede bulunan Pertev Birkan ve yanındakiler ekiplerce kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesine karşın bir bölümü yanan ve su alan tekne battı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz