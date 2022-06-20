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Bursa'da "Neden Kurumsal Yönetim?" başlıklı panel gerçekleştirildi

20.06.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka: - "Global yaklaşımlardan biraz daha bölgesel yaklaşımlara doğru bir geçiş var. Türkiye de bölgesinin güçlü bir ülkesi. Bu anlamda Türkiye, potansiyelini çok daha yukarı taşıyabilir"

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, global yaklaşımlardan biraz daha bölgesel yaklaşımlara doğru bir geçişin olduğunu ifade ederek, "Türkiye de bölgesinin güçlü bir ülkesi. Bu anlamda Türkiye, potansiyelini çok daha yukarı taşıyabilir." dedi.

TKYD tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Dünya gazetesinin destekleriyle BTSO Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, "Neden Kurumsal Yönetim?" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panel öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Saka, 20 yıl önce kurulan TKYD'nin bugüne kadar Türkiye'de kurumsal yönetim kavramının anlaşılması ve yaygın bir şekilde kullanılmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de özel sektöre yönelik çalışmalar yaptıklarına değinen Saka, zaman zaman bu tip buluşmalar yaparak Anadolu şehirlerinde kurumsal yönetim kavramını anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Saka, kurumsal yönetimi, hem toplum olarak hem de şirket bazında arzu edilen refah seviyesine erişebilmenin anahtarı olarak gördüklerini vurgulayarak, "Kurumsal yönetim, işlerimizi belirli bir sistem ve düzen içinde yapmamızı bize öğütleyen, bu konuda bize destek veren bir olgu. Dünyada çok hızlı bir değişim var. Bu değişimler bizim için önemli riskler ortaya çıkarıyor. Kurumsal yönetimin, şirketlerin varlıklarını çözebilmesi için son derece kritik olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türkiye ve dünyanın önemli bir değişim sürecinden geçtiğine işaret eden Saka, şöyle devam etti:

"Özel sektörü etkileyen çok konu var. Geçmişteki başarılarımızın gelecekteki başarıları garanti etmeyeceğini söylüyoruz. Bu anlamda bu farklı gözle bu değişimi doğru anlamamız, buna odaklanmamız ve bu konuda farkındalığı artırıyor olmamız gerekiyor. Bu yüzden de tüm uygulamalarımızı tekrar gözden geçirmemiz ve bu içinden geçtiğimiz sürecin gerçeklerine uydurmamız son derece kritik. Bu sene yapmış olduğumuz zirvemizin teması 'Daha iyi bir gelecek için kurumsal yönetim' idi. Bu tema çerçevesinde yaklaşık 20 Anadolu şehrini ziyaret etmeyi planlıyoruz. O yüzden ilk şehir olarak Bursa'yı seçtik."

- "Türkiye bölgesinin güçlü bir ülkesi"

Saka, küresel ticarette dengelerin değiştiğine ve kurumsallığın daha da ön plana çıktığına ve önemli hale geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özel sektör açısından baktığınız zaman Türkiye'nin kullanabileceği çok daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bugün Türkiye'nin ekonomide elde ettiği çok başarılar var ama hala global anlamda başarılı olmuş marka sayımız oldukça az. Dünyadaki bu hızlı değişimi doğru okuyabilen ve doğru pozisyon olabilen bir Türk özel sektörünün çok daha büyük başarılar elde edebileceğini görüyoruz. Biraz konjonktür de bizi bu yönde destekliyor. Artık global yaklaşımlardan biraz daha bölgesel yaklaşımlara doğru bir geçiş var. Türkiye de bölgesinin güçlü bir ülkesi. Bu anlamda Türkiye potansiyelini çok daha yukarı taşıyabilir. Bizim kısa ve orta vadedeki temel hedefimiz özel sektörün bu anlamda önünü açacak önemli faktörlerden biri olarak kurumsal yönetim kavramının daha iyi anlaşılmasını sağlamak."

Etkinlik, moderatörlüğünü Dünya gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın yaptığı, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Saka, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ve Coşkunöz Savunma Havacılık Yönetim Kurulu Üyesi Aptullah Saner'in konuşmacı olarak katıldığı "Neden Kurumsal Yönetim?" paneliyle devam etti.

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