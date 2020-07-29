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Bursa'da orman yangını

BURSA HABERLERİ  | 29.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi Burunca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle söndürme çalışması başlattı.

Şu ana kadar yaklaşık 3 hektar alanda etkili olan yangının, çevresinde yollar bulunduğu için daha fazla büyümesinin beklenmediği öğrenildi.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, ekiplerin bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akın, alevlerin birkaç saat içinde kontrol altına alınmasının beklendiğini belirtti.

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