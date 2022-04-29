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Bursa'da ormanda işlenen cinayetin sanığı ilk kez hakim karşısında

29.04.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ormanda işlenen cinayetin sanığı ilk kez hakim karşısında

Bursa'da kendisine borcu olan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Onur S. (31), maktul Murat Özkemer'in babası ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Onur S, maktulle olaydan 6 ay önce tanıştıklarını ve ona 1000 lira borç verdiğini anlattı.

Olay günü Özkemer'in borcunu ödeyeceğini söylemesi üzerine buluştuklarını dile getiren sanık, şu ifadeleri kullandı:

"Murat bana küfretti. 'Sağda solda ondan alacağım var diyormuşsun' dedi. Elini beline atınca ayaklarına doğru ateş ettim, olay yerinden ayrıldım. Öldürme kastım yoktu, korkutmak istedim. Daha sonra ailesinin oğullarının kaybıyla ilgili paylaşımlarını görünce, annesi de kanser hastası olduğu için üzüldüm, polise gidip teslim oldum."

Maktulün babası Mehmet Ali Özkemer ise oğlunun, kendisine bazı olaylardan bahsedip onu öldüreceklerini söylediğini aktardı.

Cinayeti Onur S'nin işlediğine inanmadığını belirten Özkemer, şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı cezaevinde ziyaret eden ve para veren kişilerin bildirilmesinin talep edilmesine, olayda ismi geçen bazı kişilerin telefon görüşme kayıtlarının istenmesine ve Onur S'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl haziran ayında Murat Özkemer'den (32) haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özkemer'in en son arkadaşı Onur S. ile görüştüğünü tespit etmişti.

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde gözaltına alınan ve Özkemer'i Abdal Murat Deresi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda tabancayla vurduğunu itiraf eden Onur S. tutuklanmıştı.​​​​​​​ Özkemer'in cesedi ise söz konusu bölgede bulunmuştu.

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