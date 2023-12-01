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Bursa'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi jandarma timleri buldu

01.12.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gezintiye çıktığı ormanlık alanda kaybolan kişi, jandarma ekiplerince 15 saat sonra bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Gümüşpınar Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan akrabasını ziyaret eden İ.Ş. (48), dün akşama doğru çevredeki ormanlık alanda gezintiye çıktı.

Kendisinden haber alınamayan İ.Ş'yi aramak için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve ANDA Arama Kurtarma mensupları ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, iz takip ve kadavra köpeği ile çalışma başlattı.

Gece şartlarından dolayı ara verilen ve sabah tekrar başlatılan çalışmalar sonucu kaybolduktan 15 saat sonra JAK timlerince bulunan İ.Ş. Orhaneli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İ.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa kayıp arama

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