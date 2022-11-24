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Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı

24.11.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir otobüs şoförünü bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mutlu B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ahmet B'nin yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, istinaf mahkemesince dinlenilmesi gerektiğine işaret edilen tanık Mehmet B'nin talimatla beyanının alındığını ifade etti.

Cumhuriyet savcının talebiyle ölen Ahmet B'nin kendileri ve evliyken ailesiyle yaşadığı adreslerinin bilgisini paylaşan maktulün kardeşi ve babası da şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık Mutlu B. ise istismar olayının yaşandığı tarihlerde 5-7 yaşlarında olduğunu dile getirdi.

Sanık avukatı da emniyetten gelen adres araştırmasının maktulün oturduğu adreslerde yapıldığını belirterek, maktulün o dönemde babasıyla yaşadığı evin adresinin belirlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Karacabey Sırabademler Mahallesi'nde 12 Temmuz 2020'de yaşanan olayda, Mutlu B. (35), otobüs şoförü Ahmet B'yi (43), çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bıçaklamıştı. Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet B. kurtarılamamış, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mutlu B. ise yargılama sonucu "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Sanığın cezası, takdiri indirimle müebbet hapse indirilmişti.

Bu hükme yapılan itirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dava sürerken bir tanığın dinlenilmediğine işaret edip istismar iddiasının tespit edilebilmesi için maktulün olayın gerçekleştiğini belirttiği adres ile maktulün ev adresinin tespit edilerek buna göre haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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