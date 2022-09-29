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Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

29.09.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emre B, ikametinin önüne park ettiği otomobili bulamayınca durumu polise bildirdi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada otomobilin V.M. ve M.Z. tarafından çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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