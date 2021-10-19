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Bursa'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

19.10.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde seyreden M.G. (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Makbule Sarıca'ya (52) çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Sarıca, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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