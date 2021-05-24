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Bursa'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

24.05.2021 04:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Süleymaniye Mahallesi İngaz Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 ANA 361 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Ayhan Uylaşarslan'a (48) çarparak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uylaşarslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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