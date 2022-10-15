Bursa'da otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melih Özçiçek (32) idaresindeki 34 DVS 371 plakalı otomobil, Bandırma-Karacabey kara yolu Tophisar Kavşağı'nda, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan İbrahim Ç'nin kullandığı 10 E 7689 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Veysel Taşçı (32) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Özçiçek ise sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Özçiçek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada Taşçı'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyon şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.



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