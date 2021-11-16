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Bursa'da otomotiv yan sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

16.11.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomotiv yan sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesindeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde'de faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol atına aldıktan sonra söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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