YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da otoparkta silahla vurulan kişi öldü

Bursa'da otoparkta silahla vurulan kişi öldü

26.09.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki otoparkta silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da otoparkta silahla vurulan kişi öldü

Restoran sahibi Bülent Karakuş (43), Çamlıca Mahallesi'ndeki Çamlıca Parkı'nın yanında bulunan otoparkta kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerce saldırıya uğradı.

Şüpheliler, darbettikleri Karakuş'a tabancayla ateş ederek otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kiraladıkları aracı olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta terk ederek kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeliMarmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Viranşehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıViranşehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
El frenini çekmeyi unuttu, geri geri giden araç takla attıEl frenini çekmeyi unuttu, geri geri giden araç takla attı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer silahlı kavga

Bursa Namaz Vakitleri 26 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
13:00
İkindi
16:23
Akşam
19:03
Yatsı
20:22

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Salı

Öznur eczanesi
Yildirim
Pamukçu eczanesi
Mudanya
Engin eczanesi
Gemlik
Birsel eczanesi
Osmangazi
Köse eczanesi
Gursu
Gökçe güllük eczanesi
Yildirim
Aksoy eczanesi
Mudanya
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.