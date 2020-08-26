Bursa'da otostopla otomobiline bindikleri kişiyi gasbeden 5 zanlı yakalandı

Bursa'da, otostop çekerek otomobiline bindikleri kişiyi silahla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde 21 Ağustos'ta sabaha karşı otomobiliyle seyreden S.C, otostop çeken 5 kişiyi aracına aldı.

İddiaya göre, sürücüden aracı Arabayatağı Mahallesi'ndeki boş bir arsaya çekmesini isteyen şüpheliler, S.C'nin otomobilini, paralarını, kredi kartını ve cep telefonunu silahla gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, E.D, M.P, T.D, E.K. ve N.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.D'nin, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahlı yağma" suçlarından hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D, M.P. ve T.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

