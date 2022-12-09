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Bursa'da otoyolda rulo karton yüklü tırın dorsesi yandı

09.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda rulo karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Çeltikçiüstü mevkisinde seyreden Mehmet Akın (47) idaresindeki 49 AAH 798 plakalı tırın dorsesinin lastiklerinden biri alev aldı.

Sürücü, emniyet şeridine çektiği aracın çekicisini dorseden ayırarak itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler kısa sürede dorseyi sardı. İlk müdahaleyi sürücünün söndürme tüpüyle yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tonlarca rulo kartonun bulunduğu dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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