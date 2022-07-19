Bursa'da özel bir hastanenin tıbbi atık ve jeneratör bölümündeki yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir özel hastanenin bahçesindeki tıbbi atık ve jeneratörlerin bulunduğu bölümde meydana gelen yangın söndürüldü.

Odunluk Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin arka bahçesindeki tıbbi atık ve jeneratörlerin bulunduğu bölümde bilinmeyen nedene yangın çıktı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangından kaynaklanan duman nedeniyle hastanenin ilk iki katı tahliye edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.



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