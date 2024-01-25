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Bursa’da özel çocuklarla özel kutlama

İHA İHA
25.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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Bursa’da özel çocukların üye olduğu 12 dernekle irtibata geçen restoran işletmecisi, 400 çocuk ve ailesine unutulmaz bir gün yaşattı.

Bursa’da özel çocuklarla özel kutlama

Bursa’da 4. yılını kutlayan bir restoran, davetli listesine ne protokolü, ne sanatçıyı, ne de yöneticiyi aldı. Sadece özel çocuklarla bir araya gelen firma, şatafatlı kutlamalar yapan diğer firmalara da örnek oldu.
Bursa’da çocuklar ve ailelerinin üye olduğu 12 özel gereksinimli dernekle irtibata geçen firma yetkilileri, 400’ün üzerinde aile ve çocuğu restoranında ağırladı. Özel kahvaltıdan, böreği, çikolatadan patates kızartmasına kadar her şeyin bulunduğu tabağı gören çocuklar mutluluklarını gizleyemedi. Aileleriyle unutulmaz bir sabah kahvaltısı yapmanın tadına varan çocuklar bol bol fotoğraf da çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bu geleneği kuruldukları günden beri sürdürdüklerini belirten Restoran işletmecisi Ahmet Yahyazade, “Biz 4’üncü yılımızı, Bursa’daki özel gereksinimli çocuklarla birlikte kutlamak istedik. Yaklaşık 400 kişiyle bir araya geldik. Toplumda bu gibi dayanışmaya ihtiyaç olduğu zamanda biz böyle bir kutlama yapmak istedik. Bizleri yalnız bırakmayan Bursalılara ve misafirlerimize teşekkür ederiz. Birlikte büyümeye devam edeceğiz. İşletme olarak nerede büyüdüysek, kiminle büyüdüysek hep birlikte olmaya çalıştık. Biz birlikte bir aileyiz. Hayat paylaşınca güzel oluyor. Biz bunu bir gelenek haline getirip her yıl büyüyerek yapmayı hedefliyoruz” dedi.

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