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Bursa'da pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle yaralandı

06.10.2023 13:12 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde pazarda esnaflık yapan iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi silahla yaralandı.

İlçede kurulan semt pazarında esnaflık yapan Hasan (50) ve Recai B. (35) kardeşler ile Gürkan (40) ve Güray D. (42) kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan ve Recai B. tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Gürkan ve Güray D. ile pazarda alışveriş yapan Cemile Kahraman (73) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Hasan B. ve Recai B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Esnaf Pazar tüfek

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