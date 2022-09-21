Bursa'da polis aracı bağlanan sürücünün çocuğunu hastaneye ulaştırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün triportörünü bağlayan polis ekipleri, sürücünün çocuğunun hastaneye götürülmesini sağladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin trafik uygulamasında Ramazan Ş. yönetimindeki triportörü durdurdu.

Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün ehliyetsiz, aracın tescilsiz olduğunu tespit etti.

Cezai işlem yapılan Ramazan Ş, araçtaki eşiyle, 3 yaşındaki hasta çocuğunu hastaneye götürmek için yola çıktıklarını söyledi.

Uygulama noktasındaki ekibin çağrısı üzerine gelen başka bir polis ekibi, çocuğu ve ailesini hastaneye yetiştirdi.

Bağlanan triportör ise otoparka çekildi.



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