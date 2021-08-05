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Bursa'da polis ekipleri, yangına karşı orman denetimi yapıyor

05.08.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da polis ekipleri, yangına karşı orman denetimi yapıyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda yangına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Yunus timleri, çevik kuvvet personeli, asayiş ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve atlı polisler, sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla devriye görevi ifa ediyor.

Piknik ve mesire alanlarını kontrol eden ekipler, ateş yakan vatandaşları uyararak bilgilendiriyor.

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