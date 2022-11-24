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Bursa'da polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak durduruldu

24.11.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bursa'da polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak durduruldu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan Muhammet Emin A'nın Emirsultan Mahallesi 3. Hamam Sokak'ta olduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

Polisi gören şüpheli, yanındaki silahla ekiplere mukavemette bulunarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis, zanlıyı bacağından yaralayarak durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, zanlıyı ambulansa bindirmek istediği sırada yakınları sağlık ve polis ekiplerine engel olmaya çalışıp zorluk çıkartı.

Arbedenin ardından yaralı Muhammet Emin A. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, polise mukavemette bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


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