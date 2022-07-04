Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, pompalı tüfekte ateş açtıkları 5 kişiden 3'ünün yaralanmasına neden olan 2 kardeş tutuklandı.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi Beyaz Kayalar mevkisi sahilinde İ.A. (32) ve kardeşi M.A. (22), aralarındaki husumet nedeniyle 5 kişilik gruba pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan K.Ü. (24), O.G. (22) ve Ö.Ü. (22) Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki kişinin yara almadan kurtulduğu olayın ardından kaçan şüpheli kardeşler, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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