YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı

Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı

04.07.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan iki kardeş tutuklandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, pompalı tüfekte ateş açtıkları 5 kişiden 3'ünün yaralanmasına neden olan 2 kardeş tutuklandı.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi Beyaz Kayalar mevkisi sahilinde İ.A. (32) ve kardeşi M.A. (22), aralarındaki husumet nedeniyle 5 kişilik gruba pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan K.Ü. (24), O.G. (22) ve Ö.Ü. (22) Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki kişinin yara almadan kurtulduğu olayın ardından kaçan şüpheli kardeşler, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uludağ İhracatçı Birliklerinin haziran ayı ihracatı 2,9 milyar dolar olduUludağ İhracatçı Birliklerinin haziran ayı ihracatı 2,9 milyar dolar oldu
Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurduMersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandıHalil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:38
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Fırtına Eczanesi
Gemlik
Sevinç Saral Eczanesi
Gemlik
Deva Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Elif Eczanesi
Inegol
Yoğurt Pazarı Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.