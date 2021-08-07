Bursa'da poşet içinde yol kenarına terkedilmiş bebek bulundu

​​​​​​​ Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 günlük olduğu sanılan poşet içinde yol kenarına bırakılmış kız bebek, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, tarlada çalışan çiftçiler, dün akşam saatlerinde Gedelek Mahallesi'nden Gürle'ye giden yolda bebek sesi duydu. Çiftçiler, çalıların arasında poşete konulmuş halde bebek buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri bebeği ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü. Burada kadın doğum servisinde küveze konan kız bebek kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri bebeği bırakan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



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