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Bursa'da radyo programcısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

28.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da radyo programcısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'da radyo programcılığı yapan Hazım Özsu'yu silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Nalçacı (46) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, karar öncesi son savunmasında Özsu'nun programda kullandığı bazı ifadeleri beğenmediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini belirterek, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

Halil Nalçacı, geçen yıl mart ayında yerel radyoda program yapan Hazım Özsu'nun (55) Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki evine gitmiş, zile bastıktan sonra kapıyı açan Özsu'nun boynuna tabancayla ateş ederek kaçmıştı. Yaralanan Özsu, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 322 güvenlik kamerasına ait binlerce saatlik görüntüyü incelemeye almıştı. 250 kişinin ifadesine başvurarak soruşturmayı derinleştiren polis, saldırganın halde balıkçılık yapan Halil Nalçacı olduğunu belirlemişti.

Ekipler, olay sonrası çeşitli güzergahlardan 2 taksi ve 4 dolmuş değiştirerek Yıldırım ilçesindeki evine gittiğini tespit ettikleri Nalçacı'yı suç aleti tabancayla yakalamıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan sanık hakkında dava açılmıştı.

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