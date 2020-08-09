Bursa'da refüje çarpan otomobili otobüs sürükledi: 1 ölü

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Balıkesir istikametine giden Suat Memiş idaresindeki 16 AAN 875 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolunun 44'ncü kilometresinde, sollama yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.
Daha sonra aynı istikamette giden Vahdettin Ş. idaresindeki 34 DF 4274 plakalı otobüse çarpan otomobil sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Suat Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Memiş'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun tek şeridi trafiğe kapanırken jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Aracın kaza yerinden kaldırılmasının ardından kara yolundaki trafik akışı normale döndü.