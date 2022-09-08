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Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 1,5 ton beyaz et imha edildi

08.09.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 1,5 ton beyaz et imha edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ruhsatsız bir depoya düzenlenen baskında ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et imha edildi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile Selimiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya baskın yaptı.

Depodaki kontrollerde, son kullanma tarihi geçtiği belirlenen ve insan sağlığını tehdit eden beyaz etlere el konuldu.

Kendisine işletmenin ruhsatının bulunup bulunmadığı sorulan yabancı uyruklu işletme sahibi ise görevlilere ruhsat yerine gıda faturası gösterdi.

İşletme sahibine cezai işlem uygulayan ekipler, kaçak işletilen depoyu mühürledi. Sağlıksız koşullarda depolanan 1,5 ton tavuk etinin ise imha edildiği belirtildi.

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Zabıta osmangazi belediyesi

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