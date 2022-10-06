Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği öne sürülen kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Unçukuru Mahallesi'nde M.K'nin (74), sahte alkol üretip kendi iş yerinde sattığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, şüphelinin adreslerinde yaptığı aramalarda 115 litre sahte alkol, 138 paket kaçak sigara, bir miktar anason yağı ve etil alkol ile 122 adet çeşitli markalarda hap ele geçirdi.

Operasyon kapsamında M.K gözaltına alındı.

