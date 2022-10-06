YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

06.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği öne sürülen kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Unçukuru Mahallesi'nde M.K'nin (74), sahte alkol üretip kendi iş yerinde sattığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, şüphelinin adreslerinde yaptığı aramalarda 115 litre sahte alkol, 138 paket kaçak sigara, bir miktar anason yağı ve etil alkol ile 122 adet çeşitli markalarda hap ele geçirdi.

Operasyon kapsamında M.K gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandıBursa'da bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki:AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki:
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıMeteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Bursa jandarma sahte alkol

Bursa Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:56
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
20:01
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Herkesin, her şeyi bilmesine gerek yok! Kendinize saklayın

Herkesin, her şeyi bilmesine gerek yok! Kendinize saklayın

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.