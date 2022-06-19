Bursa'da sahte içki operasyonunda 1 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda ürettiği sahte içkiyi satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.S'nin (50) bir bağ evinde sahte içki ürettiği ve sattığı bilgisi üzerine buraya operasyon düzenledi.
Ekipler, şüpheliyi sahte içkileri satarken suçüstü yakaladı.
Şüphelinin aracında ve bağ evinde yapılan aramada 60 litre sahte içki, 80 litre etil alkol ve çok sayıda aroma ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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