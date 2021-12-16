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Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

16.12.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda 803 şişe ve 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bazı kişilerin sahte içki imal ettiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde tespit ettikleri adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 803 şişe sahte olarak doldurulmuş ve sahte bandrol yapıştırılarak piyasaya sürülmeye hazır içki ile 400 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y. ve E.G, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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