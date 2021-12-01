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Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

01.12.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da geçen yıl sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut G, Uğur K. ve Muhammed H, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Kemal B, Erhan O. ve Birkan B. ile olayda hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tanık dinlenmesinin ardından söz verilen tutuklu sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Önceki beyanlarını tekrar eden tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Ölenlerin yakınları, şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mesut G'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Geçen yıl aralık ayında Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 18 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden Kenan Ç. (56), Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve Mehmet S. (62) hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.

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Bursa sahte içki

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