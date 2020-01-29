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Bursa'da sahte para operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 29.01.2020 19:14 | Son Güncelleme

Bursa'da sahte para operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bursa'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir otomobilde 5 farklı sahte plaka kullanarak İstanbul, Yalova ve Bursa'da, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Nilüfer ilçesi Görükle semtinde düzenlenen operasyonda 2 zanlı, söz konusu sahte plakalı otomobilde yakalandı.

Araçtaki D.A'nın dolandırıcılık ve hırsızlık olmak üzere 4 suçtan arandığı, hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, A.G'nin de 4 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Araçta ve zanlıların üstünde yapılan aramada, sahte 2 bin dolar ve 4 bin 850 lira, 4 sürücü belgesi, Yalova'dan sahte parayla alınmış 5 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların, Yalova'da 2, Bursa merkezde 1, Orhangazi ilçesinde 1 ve Gemlik ilçesinde 2 olmak üzere 6 faili meçhul sahte para olayına karıştığı, teşhisler ve ele geçirilen sahte paraların seri numaralarının karşılaştırılması sonucu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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