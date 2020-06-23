YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildi

Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildi

BURSA HABERLERİ  | 23.06.2020 01:11 | Son Güncelleme

Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'e gönderildi.

Bursa Şehir Hastanesi morgundan alınan cenazelerin Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapıldı.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesinin Acemler'deki gasilhanesinde yıkanıp kefenlenen cenazeler, belediyenin tahsis ettiği araçla Bingöl'e gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cenazelerin bulunduğu yere gelerek ilçe sakinlerine başsağlığı diledi.

Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları ise sabah saatlerinden itibaren devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.