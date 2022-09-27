Bursa'da silahı kurcalarken kazara kuzenini öldürdüğü iddia edilen çocuk serbest bırakıldı

Bursa'da, silahı kurcalarken ateş alması sonucu kuzeninin ölümüne yol açtığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi B.S. (14) ile kuzeni T.S. (16), nereden buldukları henüz belirlenemeyen tabancayla evde oynamaya başladı.

İddiaya göre, söz konusu silah bu sırada kendiliğinden ateş aldı.

Boynundan yaralanan T.S, evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince götürüldüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

B.S. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuk, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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