Bursa'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı

Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak'taki evinin yatak odasında silahla yaralanan Öznur Ç. (28), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Omzundan yaralandığı belirlenen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Polis ekiplerinin incelemesinde ise yatak odasındaki duvarda merminin çekirdeği bulundu.

Kadının eşi Musa Ç. (33) ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç. ifadeleri için gözaltına alındı.

Öte yandan yaralı kadının kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle aile üyeleri sakinleştirildi.

