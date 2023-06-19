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Bursa'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

19.06.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Arif Akcan (49) Kuruçeşme Mahallesi Dikçeşme Sokak'ta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Akcan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırgan veya saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri aracın belirlenmesi ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa Osmangazi kavga silahlı kavga

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