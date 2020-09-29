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Bursa'da sırtüstü yatarak motosiklet kullanan sürücünün ehliyeti iptal edildi

BURSA HABERLERİ  | 29.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Bursa'da sırtüstü yatarak motosiklet kullanan sürücünün ehliyeti iptal edildi

Bursa'da sırtüstü yatarak motosiklet kullanırken görüntülenen aday sürücüye para cezası kesilip ehliyetine el konuldu.

Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu'nda 16 UBY 49 plakalı motosiklete sırtüstü yatarak seyreden M.T, yoldaki başka vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etti.

Sürücünün motosiklet ehliyetinin olmadığı, otomobil kullanımı için aday sürücü ehliyeti bulunduğu belirlendi.

M.T'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddelerinden 1360 lira ceza verildi.

Ayrıca puan limitini yazılan cezayla doldurmasından dolayı ehliyeti daimi olarak iptal edilen M.T'nin kullandığı motosiklet de trafikten men edildi.

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